FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GENERAL MOTORS DL-,01 8GM US37045V1008
AB/FROM ONWARDS 01.07.2022 15:35 CET
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GENERAL MOTORS DL-,01 8GM US37045V1008
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