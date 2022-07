Berlin (ots) -Größte VC-Anschlussfinanzierung in der Geschichte von Companisto erfolgreich abgeschlossen!HERO Software, das sich seit 2016 im Companisto Portfolio befindet, gibt den Abschluss der SERIES A Finanzierung in Höhe von über 8 Millionen EUR bekannt. Die Führung der SERIES A Finanzierung übernimmt dabei die erfahrene Risikokapitalgesellschaft Cusp Capital, die Startups und Grownups wie zalando, Delivery Hero, Uber, Klarna, Westwing oder Stylight zu ihren Portfolio-Unternehmen zählt.Der erfolgreiche Abschluss der HERO-Runde stellt die größte VC-Anschlussfinanzierung eines Portfolio Startups in der Geschichte von Companisto dar. Auch nach der HERO SERIES A Finanzierung sind die Companisten nach den Gründern die größte Shareholder-Gruppe.Zwischen 2016 und 2021 erhielt HERO über 3 Companisto Finanzierungsrunden knapp 3 Millionen EUR Kapital von fast 1.000 Companisten. Unter "Energieheld" als digitales Sanierungsportal gestartet, entwickelte sich das Startup über die 3 Finanzierungsrunden und 5 Jahre im Companisto Portfolio mit "HERO" zu dem Anbieter einer eigenständigen, mehrfach ausgezeichneten Handwerkersoftware. HERO Software ist mit ca. 2.000 Kunden, die mit mehr als 10.000 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von über 1 Milliarde Euro erwirtschaften, klarer Marktführer für Cloud-Handwerkersoftware in der DACH-Region und konnte in den letzten drei Jahren die Anzahl der Kunden jeweils verdreifachen.Das Wachstumskapital will HERO in die Beschleunigung der Produktentwicklung als auch in die Vorbereitung der europäischen Expansion investieren. Als Shareholder-Gruppe unterstützt Companisto auch weiterhin das Software-Startup bei der Erreichung der Ziele und stellt mit dem Privatinvestoren-Netzwerk Expertise aus den unterschiedlichsten Branchen, wie beispielsweise der Handwerks- und Softwarebranche, zur Verfügung."Wir freuen uns, dass sich unser Ansatz, unsere Portfolio-Startups nicht nur finanziell, sondern auch mit unternehmerischer Expertise und Netzwerken zu unterstützen, bei HERO ausgezahlt hat und zu dieser positiven Entwicklung führte. Wir sind optimistisch für die Zukunft und werden HERO auch weiterhin unterstützen.", beschreibt Christoph Schweizer, Leiter der Investment Unit bei Comapnisto, die abgeschlossene SERIES A Runde sowie die weitere Zusammenarbeit zwischen Companisto und HERO Software.Über CompanistoCompanisto (https://www.companisto.com/de) ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto rund 152,3 Millionen Euro in über 230 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 124.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club (https://www.companisto.com/de/angel-club) erweitert. Rund 1.600 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.Pressekontakt:Sophie Schultheiss, Marketing Managerin Social Media and Communications Companisto GmbHpresse@companisto.com030 20848490Original-Content von: Companisto GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106768/5263073