Das Jahr 2022 wurde zum "Europäischen Jahr der Jugend" erklärt. Ein Ziel dieses Jahres ist unter anderem, junge Menschen dabei zu unterstützen, aktive und engagierte Bürgerinnen und Bürger zu werden.Im Rahmen der Projekttage vor den Sommerferien beschäftigten sich alle Klassen am Liechtensteinischen Gymnasium mit je einem europäischen Land. Nach der Zulosung der Länder und einigen Vorarbeiten, wurde am Montag fleissig recherchiert, gebastelt, gebacken und Präsentationen vorbereitet. Die Themen reichten von der Geografie, den politischen Systemen über die Kultur oder die Wirtschaft des entsprechenden Landes.Am Freitag dann wurde aufgebaut und danach konnte der Streifzug durch Europa losgehen. Alle Schülerinnen und Schüler konnten frei wählen, welche Länder sie besuchen wollten und über welche Länder sie mehr erfahren wollten. Stimmen wie: "Das habe ich gar nicht gewusst" oder "Diese Länder sind sich überraschend ähnlich" waren beim Beobachten zu hören.Besonders stolz waren die Schülerinnen und Schülern, dass sie ihre Länder auch den anwesenden Landtagsabgeordneten Dagmar Bühler-Nigsch, Georg Kaufmann und Sascha Quaderer präsentieren durften. Die ebenfalls anwesende Bildungsministerin Dominique Hasler zeigte sich von den Präsentationen begeistert: "Eine Reise durch Europa an nur einem Tag - es ist wirklich schön zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler mit so kreativen Ansätzen die politische Bildung um Schulalltag umsetzen."So gab es denn auch Rätsel zu lösen, typisches Essen zu kosten, Musik zu hören oder ein paar Sätze in einer fremden Sprache zu lernen. Als Zusatzangebot war auch die AIBA und das AHA vertreten. Sie informierten über die Möglichkeiten für Jugendliche mit Erasmusprogrammen Europa zu erkunden. Rektor Eugen Nägele meinte zum Schluss: "Wer weiss, vielleicht kann das neu erworbene Wissen vom einen oder andern in den Sommerferien bereits angewendet werden."