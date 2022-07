Wo das Öl fließt, dort sprudeln aktuell die Aktionärs-Gewinne. Der Siegeszug der Erneuerbaren scheint ausgebremst. Wer auf Solar- oder Windkraft setzt, baut verlustbringende Luftschlösser. Bleibt das so? Im aktuellen Live-Talk aus der wikifolio SmartUp Reihe diskutieren dazu vier, die es wissen müssen. Sei auch du dabei beim Online Live-Talk am 06. Juli um 18:00 Uhr! Das Thema Energie ist teuer. Das lässt sich auch an der Börse ablesen. Die Erholung der Ölpreise von den Folgen der Corona-Pandemie setzte eine Rally bei Öl-Aktien in Gang, die bis heute anhält. Beflügelt vom Ukraine-Krieg, der Öl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...