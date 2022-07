FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 15. Juli





MONTAG, DEN 4. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: "Frankfurt Euro Finance Summit" u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Co-Chefin Bettina Orlopp, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und KfW-Chef Stefan Wintels

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Industrieproduktion 05/22

08:00 DEU: Ex- und Importe 05/22

09:00 SPA: Arbeitslose 06/22

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 07/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/22



SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Buchvorstellung "Klima muss sich lohnen". Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "ZEWBookTalk" stellt Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, sein neues Buch vor, das am 15. August erscheint und die Maßnahmen der Klimapolitik und die Marktmechanismen dahinter unter die Lupe nimmt.

HINWEIS:

USA: Börsenfeiertag



DIENSTAG, DEN 5. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung: "Zinswende: neue Chancen für das Privatkundengeschäft?" (bis 06.07.) u.a. mit Commerzbank Privatkundenvorstand Thomas Schaufler, dem Leiter Vertrieb Privatkunden der Deutschen Bank, Philipp Gossow und Marion Höllinger Mitglied des Vorstands der Hypovereinsbank, Geschäftsbereich Privatkundenbank 14:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung



DEU: KfZ-Absatz 06/22

DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen für etwa 135 000 Beschäftigte von Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland GBR: KfZ-Absatz 06/22



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindest Dienste 06/22

08:45 FRA: Industriepoduktion 05/22

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) 10:00 ITA: BIP-Defizit Q1/22

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Wirtschaftskonferenz des SPD-Wirtschaftsforums zu "Ökonomische Zeitenwende - Transformation in Krisenzeiten" u.a. mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) 10:00 DEU: Kartellsenat des BGH verhandelt über Schadenersatz-Klage des Schlecker-Insolvenzverwalters

MITTWOCH, DEN 6. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/22

09:00 SPA: Industrieproduktion 05/22

10:30 GBR: S&P Global / CIPS Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 06/22 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/22

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:45 USA: S&P Global USA Dienstleistungen 06/22 (endgültig) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Handwerksmesse (bis 10.07.)



DONNERSTAG, DEN 7. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: About You, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen

10:00 DEU: VW stellt neue Auflage des Pick-ups Amarok vor 11:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung



DEU: expert - Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2021/2022



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22

14:15 USA: ADP Beschäfitgungsänderung

14:30 USA: Handelsbilan 05/22

14:30 USA: Erstrangräge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

---



FREITAG, DEN 8. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DNK: Tryg, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Handelsbilanz 05/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/22

16:00 USA: Großhandel Lagerbestände 05/22 (endgültig)

16:00 USA: Großhandel Umsatz 05/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 05/22



SONSTIGE TERMINE

---



MONTAG, DEN 11. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Einzelhandel 05/22



SONSTIGE TERMINE

RUS: Der Gashahn wird zugedreht: Start planungsmäßiger Wartungsarbeiten an Pipeline Nord Stream 1 (bis 21.07.)

DIENSTAG, DEN 12. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mündliche Verhandlung zu Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

11:00 DEU: ZEW-Index 07/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Wissenschaftskonferenz Merck Curious 2022 (bis 13.07.)

MITTWOCH, DEN 13. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung

10:00 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahres-Pk

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig)

08:00 GBR: BIP 05/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 05/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 05/22

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/22

CHN: Handelsbilanz 06/22



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch Privatbank Julius Bär: "Ausblick auf die Finanzmärkte - zweites Halbjahr 2022"

DEU: Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike (bis 17.07.)

DONNERSTAG, DEN 14. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

14:00 DEU: BGH verkündet Urteil zur Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen im VW-Dieselskandal

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/22



EUR: EU-Kommission legt Sommerprognose für die Wirtschaft vor

SONSTIGE TERMINE

09:30 EUR: EuGH-Gutachten zu Wettbewerbsverstößen im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril

DEU: Fortsetzung Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike

FREITAG, DEN 15. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EUR: ACEA KfZ-Neuzulassungen 06/22

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen



SWE: Investor, Q2-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/22

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/22

04:00 CHN: Investitionen bis 06/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise HVPI 06/22 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/22

14:30 USA: Empire State Manufacturing Index 07/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/22

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 06/22

15:15 USA: Industrieproduktion 06/22

16:00 USA: Lagerbestände 05/22

16:00 USA: University of Michigan Index 07/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Beweislast beim gutgläubigen Erwerb eines Gebrauchtwagens

DEU: Fortsetzung Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike

