Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 11. Juni wurde GWM ORA auf dem 35. Internationalen Elektrofahrzeug-Symposium und der Ausstellung (EVS35) in Norwegen vorgestellt und zog die Aufmerksamkeit vieler lokaler Benutzer auf sich.Die EVS35 ist die einflussreichste und traditionsreichste Veranstaltung der Elektrofahrzeugbranche weltweit. ORA, die neue Marke der GWM für reine Elektrofahrzeuge, bietet den Verbrauchern auf der Messe ein stilvolleres, intelligenteres und sichereres Reise- und Lebenserlebnis.Um den Verbrauchern ein besseres Erlebnis der Marke zu vermitteln, hat die GWM ORA APP lokale Nutzer zur Teilnahme am ORA Team Meeting eingeladen. Die Nutzer teilten auch ihre Erfahrungen mit der Fahrprüfung in der ORA APP.Auch der ORA FUNKY CAT, der Star unter den Modellen der Marke ORA, wurde auf der Ausstellung dem Publikum vorgestellt. Das äußere Erscheinungsbild und der Innenraum des Fahrzeugs zeigen direkt den trendigen Stil und das elegante Design der Marke.Der Umriss von ORA FUNKY CAT sieht klassisch und exquisit aus. Er verfügt über mehrere einzigartige Designs, darunter eine sanft geschwungene Karosserie, ovale Scheinwerfer in Katzenaugenform und ein zweifarbiges Äußeres. Diese Details machen das Modell sehr niedlich, wie eine lebhafte und liebenswerte Katze.Im Innenraum des Fahrzeugs fügt ORA FUNKY CAT viele Designdetails mit einem Sinn für Technologie hinzu. Die Bildschirme des Armaturenbretts und der Mittelkonsole können von den Nutzern durch Berührung, Sprache und das Multifunktionslenkrad gesteuert und bedient werden. Diese Funktionen können den Fahrern helfen, Echtzeitinformationen über die Fahrzeuge zu erhalten, was ihnen ein intelligenteres und sichereres Fahrerlebnis bietet.Aufgrund dieses einzigartigen Konzepts und des herausragenden Designs von GWM ORA haben die Produkte dieser Marke viele positive Kommentare von den Medien erhalten."Dieses neue Elektrofahrzeug aus China wird die Welt verändern", kommentierte PARKERS, eine britische Automobil-Website."Der ORA FUNKY CAT bietet ein relativ großes Platzangebot und ist mit modernster Sicherheitstechnik und einem Infotainmentsystem ein gut ausgestattetes Elektrofahrzeug", kommentiert AUTO MOTOR SPORT, eine führende deutsche Autozeitschrift.Um den vielfältigen Bedürfnissen der Käufer von Elektrofahrzeugen gerecht zu werden, hat GWM ORA sein globales Marktlayout weiter ausgebaut.Im September letzten Jahres hat die Marke mit der Einführung in Deutschland und der Veröffentlichung ihrer europäischen Marktstrategien auf der IAA Mobilität 2021 die Führung übernommen. GWM ORA plant, den europäischen Nutzern eine Reihe neuer intelligenter Energiefahrzeuge anzubieten, um seinen Einfluss auf dem europäischen Markt zu erhöhen.In diesem Jahr wird GWM ORA nicht nur ORA FUNKY CAT in Großbritannien einführen, sondern auch seine Produktkategorien auf dem europäischen Markt weiter ausbauen, um mehr Nutzern ein abwechslungsreiches Reiseerlebnis zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851144/Leading_Electric_Vehicle_Market__GWM_ORA_Officially_Unveiled_at_the_EVS35_in_Norway.jpgPressekontakt:Li Pupu,13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5263132