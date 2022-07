Führender Hersteller professioneller Reinigungsgeräte setzt auf die Kraft der künstlichen Intelligenz, um den Weg für bessere Kunden- und Agentenerfahrungen zu ebnen

Talkdesk, Inc., ein international führender Anbieter von Cloud-Kontaktzentren für kundenorientierte Unternehmen, und NetNordic Denmark, ein Systemintegrator im Bereich Cloud und der einzige autorisierte Talkdesk-Partner in den nordischen Ländern, kooperieren bei der Bereitstellung einer Kontaktzentrumslösung für Nilfisk. Der dänische Pionier für Reinigungstechnologie und Premium-Reinigungsprodukte entschied sich für die Talkdesk-Lösung, die von NetNordic implementiert wurde, weil Nilfisk mit den einzigartigen, von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützten Funktionen zur Einbindung der Mitarbeiter sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Kundenerfahrung (Customer Experience, CX) verbessern kann.

Der dänische Ingenieur P. A. Fisker gründete Nilfisk im Jahr 1906, inspiriert von seiner Liebe für Wissen und seinem Ehrgeiz, ein technologieorientiertes Unternehmen aufzubauen. Das Unternehmen entwickelte und patentierte 1910 den ersten elektrischen Staubsauger in Europa und legte damit den Grundstein für ein über 100-jähriges Engagement für die Bereitstellung innovativer Reinigungslösungen. Heute treibt Nilfisk weltweit die Entwicklung von Bodenpflege- und Reinigungstechnologien voran. Nilfisk ist einer der weltweit führenden Hersteller von professionellen Reinigungsgeräten, und seine Produkte werden in über 100 Ländern verkauft.

Talkdesk CX Cloud, eine End-to-End-Lösung für Kundenerfahrungen, wird Nilfisk eine modernisierte, Cloud-basierte Kontaktzentrums-Plattform bieten, die mit dem Unternehmen wachsen kann. Mit Talkdesk Quality Management kann Nilfisk intelligente Kontaktüberwachungs- und Berichtsfunktionen einsetzen, um einen ganzheitlichen Überblick über die Kundenzufriedenheit und die Effektivität der Mitarbeiter zu bekommen. Der KI-gestützte Talkdesk QM Assist wird den Prozess des Qualitätsmanagements mit durchsuchbaren Transkripten und Sentiment-Analysen automatisieren und schließlich sinnvollere und effektivere Möglichkeiten des Echtzeit-Coachings für das Nilfisk-Team von Kundenbetreuern unterstützen, die in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt arbeiten. Talkdesk for Salesforce wird zudem die Abläufe rationalisieren und zugleich eine personalisierte Ansprache über alle Kanäle hinweg möglich machen.

"Wir wollen unseren Kunden an jedem Kontaktpunkt ein reibungsloses Erlebnis bieten", sagt Ben Quirk, Vice President, Customer Care, US Europe bei Nilfisk. "Diese Berührungspunkte zu überwachen, um unsere Agenten dabei zu unterstützen, die bestmögliche Erfahrung zu liefern, ist ein entscheidender Bestandteil unseres Engagements für unsere Kunden. Mit der Lösung von Talkdesk kann Nilfisk seine Bemühungen im Qualitätsmanagement automatisieren. Wir schätzen, dass die KI-basierten Funktionen von Talkdesk 50 bis 75 des Kontaktüberwachungsprozesses für unsere Manager rationalisieren können, wodurch sie ein größeres Volumen an Gesprächen bewerten und unseren Kundenbetreuern Echtzeit-Coaching bieten können."

"Seit vielen Jahren ist NetNordic ein vertrauenswürdiger, globaler Unified-Communications-Berater für Nilfisk, und durch diese geschätzte Zusammenarbeit kennen wir die Abläufe bei Nilfisk sehr genau", sagt Jan Brandi, Sales Specialist UC and contact center bei NetNordic. "Wir sind der Meinung, dass das Talkdesk-gestützte Kontaktzentrum die Abläufe bei Nilfisk rationalisieren und den Kunden einen hochgradig personalisierten Service bieten wird. Wir freuen uns, Nilfisk bei der Implementierung und Wartung seiner neuen globalen Cloud-Lösung zu begleiten."

"Ungeachtet der Produktkategorie gibt es eine universelle Wahrheit für Marken die Produktqualität ist wichtig, aber die Fähigkeit, Kundenanfragen zu beantworten und ein ansprechendes Erlebnis zu bieten, ist alles. Marken, die sich darum bemühen, ihre Kundeninteraktionen auszuwerten und daraus zu lernen, werden CX-Strategien kultivieren, die dauerhafte Beziehungen und Markentreue gewährleisten", sagt Tiago Paiva, Chief Executive Officer von Talkdesk. "Mit der Lösung von Talkdesk kann Nilfisk jedes Kundengespräch zu einem wichtigen Ereignis machen. Wir sind stolz, mit NetNordic und Nilfisk zusammenzuarbeiten, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die Freude bereiten."

Zusätzliche Quellen

Erfahren Sie mehr über die Auszeichnungen von Talkdesk als "Leader" im Gartner 2021 Magic Quadrant für Contact Center als ein Service

Hören Sie von Kunden, warum sie sich für die Talkdesk CX Cloud entschieden haben und welchen Unterschied das in ihren Kontaktzentren gemacht hat

Über Talkdesk

Talkdesk ist ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Kontaktzentren für kundenbegeisterte Unternehmen. Unsere automatisierten Lösungen für die Kundenerfahrungoptimieren die wichtigsten Kundenserviceprozesse unserer Kunden. Unser Innovationstempo, unsere vertikale Expertise und unsere globale Präsenz spiegeln unseren Einsatz dafür wider, dass Unternehmen in jeder Branche und über alle Kanäle bessere Kundenerlebnisse bieten können. Dies führt zu höherer Kundenzufriedenheit und schnelleren Geschäftsergebnissen.

Talkdesk ist ein eingetragenes Markenzeichen von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Markenzeichen (Trademarks) oder eingetragene Markenzeichen (Registered Trademarks) ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch diese.

Über NetNordic

Die NetNordic Group ist ein nordischer Systemintegrator mit Spezialisierung auf sichere Infrastrukturen, Netzwerke, Zusammenarbeit sowie Multi-Cloud- und Anwendungs-Enablement. NetNordic stellt kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen bereit. Wir möchten für unsere Kunden stets der "beste Begleiter" sein, und wir möchten sie bei ihrer digitalen Entwicklung unterstützen, indem wir die nächste Generation von Diensten und Lösungen entwickeln, bereitstellen und verwalten.

Über das Talkdesk-Partner-Ökosystem:

Das globale Ökosystem von Talkdesk setzt sich aus einem vielfältigen Netzwerk von erstklassigen Wiederverkäufern, strategischen Allianzpartnern, Cloud-Distributoren und Technologieanbietern zusammen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Unternehmen eine bessere Möglichkeit zu bieten, bedeutungsvolle und unvergessliche Momente mit ihren Kunden zu schaffen. Diese Partner helfen Talkdesk dabei, Kunden in allen Branchen und auf der ganzen Welt Kundenerlebnisse zu bieten, die für Vertrauen und Loyalität sorgen.

