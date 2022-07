DGAP-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Joint Venture

JDC Group AG: JDC Group vereinbart Gründung eines langfristigen Joint Ventures zum Erwerb von Versicherungsmaklern mit Bain Capital und Canada Life Irish Holding Company Limited.



01.07.2022 / 19:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR JDC Group vereinbart Gründung eines langfristigen Joint Ventures zum Erwerb von Versicherungsmaklern mit Bain Capital und Canada Life Irish Holding Company Limited. Wiesbaden, 1. Juli 2022 - Die JDC Group AG hat heute mit Bain Capital und der zu Great-West Lifeco gehörenden Canada Life Irish Holding Company Limited die Gründung eines langfristigen Joint Ventures zum Erwerb und dem Halten von Versicherungsmaklern oder -agenturen in Deutschland und Österreich geschlossen. Im Rahmen dieser Kooperation wird ein neues Unternehmen gegründet. Die von diesem Gemeinschaftsunternehmen erworbenen Makler und Agenturen sollen mittels Service-Vereinbarungen an die Abwicklungs-Plattformen der JDC Gruppe angeschlossen werden. Der Vorstand der JDC Group geht davon aus, dass die Kooperation in den kommenden Jahren einen deutlich positiven Einfluss auf Umsatz und Ergebnis haben wird. Das Höhe dieses Effekts wird maßgeblich davon abhängen, in welcher Zahl, mit welchem Volumen und zu welchen Zeitpunkten das Gemeinschaftsunternehmen entsprechende Akquisitionen realisieren kann. Die Kooperation steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Medienkontakt für das Konsortium: Dr. Lutz Golsch FTI Consulting +49 173 6517710 lutz.golsch@fticonsulting.com





Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de 01.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de