Bakterien, die im salzigen, eiskalten und sauerstoffarmen Wasser einer Arktisquelle überleben, könnten so auch auf dem Mars vorkommen - schließlich herrschen dort ähnliche Umweltbedingungen. Die Axel-Heiberg-Insel, einige Hundert Kilometer vom Nordpol entfernt, ist alles andere als einladend. Zwischen Eis und Schnee, Salzablagerungen, Felsen und Permafrostböden liegt eine der kältesten Quellen weltweit. Und genau diese unwirtliche Umgebung hat ein Forschungsteam von 2017 bis 2019 auf Bakterien untersucht. Das Spannende: Was in der "Lost Hammer"-Quelle überlebt, könnte ...

