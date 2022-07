DEXLEVO, ein Unternehmen für kosmetische Medizinprodukte, nahm vom 03.06. bis 05.06.2022 an der internationalen Konferenz für kosmetische Ausbildung in Paris, dem IMCAS World Congress 2022, teil und stellte die hervorragende Qualität und Wirksamkeit von "GOURI" vor.

Der IMCAS World Congress ist einer der 3 wichtigsten Kosmetikkonferenzen der Welt, eine Veranstaltung, an der jedes Jahr über 20.000 Besucher aus mehr als 195 Ländern, darunter auch Dermatologen, teilnehmen, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Branche auszutauschen.

DEXLEVO hielt auf dem IMCAS World Congress ein eigenes Symposium ab, an dem das Unternehmen zum ersten Mal als Emerald-Sponsor mitwirkte und GOURI-Behandlungstechniken vorstellte. Die Auszeichnung von GOURI als bestes injizierbares Kollagenpräparat auf der AMWC in Monaco im vergangenen April war eine Bestätigung für die Technologie und Produktdifferenzierung von GOURI.

Auf dem Symposium wurde Folgendes vorgestellt: "Der aktuelle Trend auf dem Kosmetikmarkt ist Anti-Aging, und die Verbraucher möchten eine natürliche Verbesserung der Haut. GOURI erfüllt mit seiner natürlichen Kollagen-Regenerationswirkung alle Anforderungen des Marktes und der Verbraucher. Darüber hinaus ist es verglichen mit Konkurrenzprodukten nicht nur sicher, sondern der chirurgische Eingriff ist auch unkompliziert, so dass die Zufriedenheit bei Ärzten und Patienten gleichermaßen hoch ist."

Ein Mitarbeiter von DEXLEVO sagte: "Wir konnten feststellen, dass der Bekanntheitsgrad von GOURI durch diese Konferenz zugenommen hat. Da die Konferenz auf dem Niveau von vor Covid-19 stattfand, habe ich Zuversicht gewonnen, um auf die Nachfrage auf dem Kosmetikmarkt zu reagieren, die nach der Endemie weiter steigen wird.

Seit der Markteinführung von GOURI im letzten Jahr hat DEXLEVO mit großen Unternehmen in mehr als 40 Ländern, darunter auch in Europa, aktiv über Verträge verhandelt und ist im Mai eine strategische Partnerschaft mit GS Global eingegangen, um die internationalen Märkte zu erkunden. Das Unternehmen hat einen Distributions- und Vertriebsvertrag im Wert von 10 Millionen USD (ca. 12,7 Milliarden KRW) in der Türkei unterzeichnet und plant, seinen Markt auf die EU, MENA, Ostasien und China, einschließlich Deutschland, auszuweiten.

Nach der Übernahme von Hugel unternahm GS mit "GOURI" von DEXLEVO den ersten Schritt in den Biomarkt. Dies wird als Einschätzung gedeutet, dass die technologische Wettbewerbsfähigkeit und die Differenzierung von GOURI Synergien mit dem Geschäftsportfolio von GS schaffen können. Darüber hinaus kann GOURI mit Botoniumtoxin ergänzt werden. Es wird erwartet, dass die Ausweitung des kosmetischen Vertriebsnetzes durch GOURI einen Synergieeffekt bei der Erweiterung des zukünftigen Geschäftsportfolios haben wird. Ein Vertreter von GS sagte: "Die Zusammenarbeit mit DEXLEVO im Rahmen von GOURI soll zukünftige Wachstumsimpulse für die GS Gruppe sichern."

In der Zwischenzeit wartet das Unternehmen auf die Genehmigung des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (Ministry of Food Drug Safety, MFDS), nachdem die klinischen Studien in Korea abgeschlossen sind, und strebt die Markteinführung der Produkte im nächsten Jahr an.

