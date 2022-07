Leichte Kursgewinne verzeichnen gegenwärtig die Titel im S&P 500-Index . Das Resultat Das Börsenbarometer klettert um 1,12 Prozent. Am amerikanischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger aktuell überwiegend in Kauflaune. Der S&P 500 lag mit einem Kursplus von 1,12 Prozent zwischenzeitlich in der Gewinnzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...