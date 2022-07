Hongkong (ots/PRNewswire) -NagaCorp Ltd. (Börsencode SEHK: 3918), der Konzern, der NagaWorld, das Unterhaltungszentrum der Mekong-Region, besitzt, verwaltet und betreibt, hat herausragende Auszeichnungen erhalten und wurde von der renommierten Finanzpublikation Institutional Investor mit der begehrten Auszeichnung Most Honored Company für außergewöhnliche Führung und Investor Relations geehrt, darunter "Best Investor Relations", "Best CEO", "Best CFO", "Best IR Professional", "Best IR Team" und "Best Overall ESG" im Sektor Gaming & Lodging. Die Auszeichnung ist Teil des Institutional Investor's 2022 Asia (ex-Japan) Executive Team Rankings, das weltweit als Maßstab für Exzellenz in der Finanzindustrie gilt.Innerhalb des Sektors Gaming & Lodging wurde NagaCorp über alle Kategorien hinweg als Nummer 1 unter Small & Mid-Cap und als Top 3 unter Asien (ohne Japan) eingestuft:Kategorie Small & Mid-Cap Asien (ohne Japan)Best Investor Relations - NagaCorp Ltd. #1 #3Best CEO - Tan Sri Dr. Chen Lip Keong #1 #2Best CFO - Tan Sean Czoon #1 #2Best IR Professional - Gerard Chai #1 #2Best IR Team - NagaCorp Ltd. #1 #3Best Overall ESG - NagaCorp Ltd. #1 #3Tan Sri Dr. Chen Lip Keong, Gründer, kontrollierender Anteilseigner und Senior Chief Executive Officer von NagaCorp, sagte: "Diese Anerkennung ist ein Zeichen für unseren herausragenden Erfolg bei der Steuerung des Unternehmens in Richtung einer stetigen, konsistenten Erholung von den Auswirkungen der globalen Pandemie. Dank unserer starken Widerstandsfähigkeit und unserer soliden Geschäftsstrategien sind wir zuversichtlich, was die langfristigen Geschäftsaussichten von NagaCorp angeht, da sich die Region nach der Pandemie erholt. Die Anerkennung zeigt auch eine große Bestätigung unserer Führung, unserer Glaubwürdigkeit sowie unseres erfahrenen Investor-Relations-Teams. Unser Team fühlt sich geehrt, als die Besten der Branche anerkannt zu werden, und unser Erfolg ist ein Beweis für unsere Beharrlichkeit bei der Aufrechterhaltung einer hochwertigen Unternehmensführung und Praktiken, die die Interessen unserer Aktionäre schützen."Gerard Chai, Managing Director, Leiter Investor Relations von NagaCorp, sagte: "Die herausragende Leistung von NagaCorp ist ein Beweis dafür, dass wir trotz der sehr schwierigen Zeiten für das Gastgewerbe und die Freizeitindustrie, die durch die Pandemie stark beeinträchtigt wurde, eine solide Investor-Relations-Kommunikation betreiben und mit der globalen Investorengemeinschaft in Kontakt stehen. Die Bereitstellung zeitnaher, genauer und aussagekräftiger Informationen für Anleger ist entscheidend, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Wir sind stolz darauf, dass Institutional Investor die Wirksamkeit der Bemühungen des Investor-Relations-Teams von NagaCorp und unseres globalen IR-Programms anerkannt hat. Das Investor-Relations-Team ist bestrebt, kontinuierlich einen erstklassigen Standard für Engagement und Kommunikation mit der Investmentgemeinschaft aufrechtzuerhalten."In diesem Jahr nahmen insgesamt 4.854 Portfoliomanager und Buy-Side-Analysten sowie 670 Sell-Side-Analysten an der Umfrage 2022 Asia (ex-Japan) Executive Team Rankings teil. Die 1.612 Unternehmen wurden in diesem Jahr in 18 Branchen nominiert. Das Ranking umfasst (1) Autorität und Glaubwürdigkeit des IR-Teams (2) Führung und Kommunikation (3) Erreichbarkeit der Führungskräfte (4) Geschäfts- und Marktkenntnisse (5) Finanzielle Verantwortung (6) Reaktionsschnelligkeit (7) Konsistenz und Granularität der Offenlegung (8) Finanziell wesentliche ESG-Offenlegung (9) ESG-Strategie des Unternehmens (10) und Zeitplan für den Markt (Aktualität).Seit mehr als 50 Jahren zeichnet Institutional Investor Menschen und Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche für Exzellenz aus. Die Integrität der redaktionellen und recherchegestützten Rankings und Auszeichnungen von Institutional Investor genießen in der Branche höchstes Ansehen und setzen weiterhin den Standard, an dem hervorragende Leistungen gemessen werden. In den letzten 15 Jahren hat Institutional Investor auch unabhängige Analysen der Investor-Relations-Programme von Unternehmen in Verbindung mit Rankings der Executive Teams erstellt.INFORMATIONEN ZU NAGACORP LTD.NagaCorp Ltd. ist seit Oktober 2006 an der Hong Kong Stock Exchange notiert (Börsencode SEHK: 3918). Die 1995 gegründete hundertprozentige Tochtergesellschaft von NagaCorp, NagaWorld Ltd., besitzt, verwaltet und betreibt den einzigen integrierten Unterhaltungs- und Freizeitkomplex von Weltklasse in Phnom Penh, der Hauptstadt des Königreichs Kambodscha. Der Konzern besitzt eine Casino-Lizenz, die für 70 Jahre gültig ist, und exklusive Glücksspielrechte für einen Zeitraum von rund 51 Jahren (1995-2045). NagaCorp wurde für die Aufnahme in den Hang Seng Foreign Companies Composite Index ausgewählt, der am 5. September 2011 eingeführt wurde. Am 10. September 2018 wurde der Konzern als Komponente in den Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap Index aufgenommen.