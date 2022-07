Top-Social-Media-Aktien jetzt günstig kaufen? Na klar. Durch den weiterhin vorhandenen Growth-Crash gibt es auch in diesem Bereich noch Qualität zu einem guten Preis. Wobei der Effekt der nachlassenden Pandemie so manches Mal das Wachstums-Mojo etwas einbrechen ließ. Aber welche Aktien aus dem Bereich Social Media sind jetzt gut und langfristig orientiert stark aufgestellt? Ich habe zwei Favoriten, die sich übrigens auch in meinem Depot befinden. Beide könnten günstig sein und ihre individuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...