Investoren der Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) haben in den letzten Monaten viele Nackenschläge hinnehmen müssen. Hier kommen die allgemein schlechte Aktienmarktstimmung, das besonders schlechte Umfeld für Wachstumsaktien und frühere Corona-Profiteure und hausgemachte Probleme zusammen. Das Ergebnis ist ein Einbruch um rund drei Viertel in den letzten 365 Tagen (Stand: 29. Juni 2022). Trotzdem habe ich keine einzige Zalando-Aktie verkauft. Denn ich bin ein langfristiger Investor - was der Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...