Wir alle wollen nur in die besten der besten Aktien investieren. Vor allem jetzt im Crash, wo die Kurse niedrig und möglicherweise wieder richtig günstig sind. Aber was ist überhaupt eine gute Aktie? Verschiedene Investoren werden hier ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Was macht gute Aktien aus? Ich bin überzeugt, dass weder ein steiler Aufwärtstrendkanal noch deutliche Kursexplosion oder eine schnelle Verdopplung Eigenschaften guter Aktien sind. Stattdessen achte ich auf die folgenden Faktoren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...