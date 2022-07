Die Nerven der Anleger fuhren in den vergangenen Tagen erneute Achterbahn. Zumindest zogen die amerikanischen Aktien am Freitagabend überraschend an. Ohnehin scheint eine Gegenbewegung überfällig, nachdem das erste Halbjahr das schlechteste seit über 50 Jahren war. Dieser seltene Kontraindikator signalisiert nun eine attraktive Einstiegschance.

