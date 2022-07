Top-Aktien mit einem erwiesenen Schutz gegen Inflation? Wenn ich jetzt an spannende Kandidaten denke, so kommen mir General Mills (WKN: 853862) und W. P. Carey (WKN: A1J5SB) in den Sinn. An dieser Stelle bereits der Hinweis: Beide Aktien haben seit Jahresanfang im Wert zugelegt. Aber darum geht es primär nicht. Nein, sondern die beiden Top-Aktien mit einem erfolgserprobten Schutz gegen Inflation haben andere operative Qualitätsmerkmale. Schauen wir uns das an. Erst eine dieser beiden Dividendenaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...