Nach dem schwächsten Juni der DAX-Geschichte dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche weiter von Inflations- und Rezessionssorgen geprägt sein. Gleich am Montag sollte es allerdings erst einmal ruhiger zugehen. Denn in den USA ist Nationalfeiertag und die Wall Street bleibt geschlossen.Am Freitag war der DAX +0,23% bei 12.813 Punkten mit einem kleinen Tagesplus aus dem Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...