Beim Titan 20 Index steht die turnusmäßige Anpassung der Mitglieder an. Mit neun Neuzugängen soll der Index wieder Fahrt aufnehmen.Am 1. Juli ist es so weit: Der Titan 20 Index wird wieder ordentlich durchgemischt. Neu an Bord sind die Deutsche Telekom sowie ihre amerikanische Tochter T-Mobile US. Letztere überzeugte jüngst mit einem Top-Ausblick und erwartet in diesem Jahr einen Zuwachs von 5,5 Millionen neuen Kunden. Die Aktie schoss in die Höhe und verlieh auch den Papieren der Deutschen Telekom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...