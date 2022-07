Nach einem Börsen-Halbjahr zum Vergessen ist Experten zufolge so schnell keine nachhaltige Besserung in Sicht. Doch gerade wegen dieses Ausverkaufs tippen die von JPMorgan auf eine Erholung der Börsen in der zweiten Jahreshälfte. Am Freitag wartet mit dem US-Arbeitsmarktbericht das Konjunkturdaten-Highlight auf die Börsianer. Der Wochenausblick. Am Freitag war der DAX bei 12.813 Punkten mit einem kleinen Tagesplus aus dem Handel gegangen, bleibt aber weiter angezählt. Seine Wochenbilanz beläuft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...