Freiburg (ots) -Wochenlang kämpfte Marie Wegener um ihren DSDS-Traum. Nach elf Castingshows, vier Recalls und drei Mottoshows stand sie 2018 zusammen mit Janina el Arguioui, Michael Rauscher und Michel Truog im Finale. Marie überzeugte mit ihrer Performance ein Millionenpublikum. 64 Prozent stimmten für die damals 16-jährige Schülerin. Auch die Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Ella Endlich, Carolin Niemczyk und Mousse T., waren von ihrem Auftritt begeistert. Wegener ist die jüngste von "Deutschland sucht den Superstar". Vier Jahre nach ihrem großen Erfolg spricht die 20-jährige Duisburgerin am 13. Juli 2022, 19:30 Uhr, in einem Fan-Talk mit anschließendem Wohnzimmerkonzert u.a. über ihren ersten Plattenvertrag, ihren ersten Award für "Schlager Single-Hit des Jahres", gemeinsame Auftritte mit Florian Silbereisens und Andreas Gabalier, ihre Hauptrolle als Belle, in dem Musical "Die Schöne und das Biest" und über ihre neuesten Projekte. Während des moderierten Talks haben Fans die Möglichkeit per Chat oder per Videonachricht Fragen zu stellen. Abschließend wird Wegener einige Songs live performen."Single und Wohnzimmer-Tickets" ermöglichen den Zugang zur Show über alle handelsüblichen Web-Browser (MAC/PC) und Endgeräte (Computer, Laptop, Tablet, Mobiltelefon) via Internet. Tickets für das Streaming-Spektakel gibt es ab sofort HIER (https://www.reservix.de/tickets-marie-wegener/t12782).Über Aspasia Event:Unter dem Dach der Manos Holding AG ist 2021 die Aspasia-Event GmbH entstanden, die Veranstaltungen per Livestreaming ins Internet bringt. Zu den umfassenden Lösungen von Aspasia-Event zählen die Beratung, Konzeption, Durchführung, Vermarktung sowie Monetarisierung von Online- und Hybrid-Events. Ob Musik, Literatur, Comedy, Podcast oder Auftragsproduktionen - das Aspasia-Team sorgt, mit viel Liebe zum Detail, für einen reibungslosen Produktionsablauf.Weitere Informationen finden Sie unter www.aspasia-event.dePressekontakt:Sebastian ConradM +49 162 02686373presse@aspasia-event.deOriginal-Content von: Aspasia Event GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161446/5263575