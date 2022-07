Die Fronten in der Ukraine dürften sich nach Ansicht von Bundesrätin Karin Keller-Sutter weiter verhärten. Es dürfte zu einem langwierigen Abnützungskrieg im Osten und Süden der Ukraine kommen.Bern - Die Fronten in der Ukraine dürften sich nach Ansicht von Bundesrätin Karin Keller-Sutter weiter verhärten. Es dürfte zu einem langwierigen Abnützungskrieg im Osten und Süden der Ukraine kommen. Das sei das momentan wahrscheinlichste Szenario, sagte die Justizministerin in einem Interview mit dem «SonntagsBlick». Sorgen bereite ihr aber ein weiteres Szenario. So könnte sich die Situation in...

