DJ Bahn profitiert von Chaos auf Flughäfen

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn profitiert massiv von den schlimmen Zuständen auf den Flughäfen. Ihre Sprinterzüge sind entlang der innerdeutschen Flugstrecken zu 40 Prozent stärker ausgebucht - viele Tickets kaufen die Airlines als Ersatz für gestrichene Flüge. "Immer mehr Menschen nutzen in der aktuellen Lage innerdeutsch die Bahn statt den Flieger", bestätigte ein Bahn-Sprecher dem Spiegel.

Im Mai nutzten nach Angaben der Deutschen Bahn täglich mehr als 20.000 Fahrgäste die Sprinter des Unternehmens. "Dies ist ein sattes Plus von über 40 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019", so der Sprecher. Besonders die Sprinter-Verbindungen von und nach Berlin (München-Berlin, Frankfurt-Berlin und NRW-Berlin) seien derzeit sehr gut gebucht. Und es zeichne sich bereits eine Tendenz ab: "Die Vorbuchungen für Juli/August setzen den Sprinter-Boom klar fort", so der Sprecher weiter. Viele Zugfahrten wüden von den Airlines selbst gebucht, unter anderem, wenn ein Flug gestrichen und die Passagiere auf den Zug umgebucht würden.

July 03, 2022 06:12 ET (10:12 GMT)

