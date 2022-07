Osnabrück (ots) -https://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/tierschutzbund-zu-afrikanischer-schweinepest-impfen-statt-toeten-42450241Tierschutzbund zu Afrikanischer Schweinepest: Mehr Geld für Impfstoff-ForschungNach Seuchenfällen in Niedersachsen und Brandenburg - Rätselraten über InfektionswegOsnabrück. Nach den Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest in Ställen in Niedersachsen und Brandenburg hat Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder eine intensivere Forschung an einem Impfstoff gegen die Tierseuche gefordert. Schröder sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Das Nottöten Tausender Schweine kann nicht die letzte Antwort auf diese Tierseuche sein. Der Bund muss ausreichend Mittel für eine Impfstoffforschung zur Verfügung stellen." Gerade der Ausbruch in Westniedersachsen in der Hochburg der deutschen Schweinehaltung mache die Dringlichkeit deutlich, so Schröder. In der Region werden Millionen Schweine gehalten.Am Wochenende waren Ausbrüche der für Schweine tödlichen Krankheit in Ställen im Landkreis Emsland und Landkreis Uckermark bestätigt worden. Insgesamt mehr als 2200 Tiere in den betroffenen Betrieben werden notgetötet. Einen zugelassenen Impfstoff gibt es bislang nicht.In beiden Fällen ist unklar, wie sich die Hausschweine angesteckt haben. Der Erreger grassiert seit Jahren unter Wildschweinen in Deutschland. Bislang wurde er in mehr als 4000 Wildschwein-Kadavern nachgewiesen. Lambert Hurink, Hauptgeschäftsführer des Landvolks Emsland, sagte der "NOZ" über den Fall in Niedersachsen: "Der Betriebsleiter ist vollkommen ratlos. Wir sind vollkommen ratlos. Niemand hier kann sich erklären, wie das Virus in den Stall gekommen sein kann." Es handle sich um einen "topgeführten Vorzeigebetrieb", der alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten habe.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5263690