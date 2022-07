News von Trading-Treff.de Die Abwärtsbewegungen haben sich im Juni an den weltweiten Börsen fortgesetzt. So verliert der S&P500 erneut -8.39%. Der Nasdaq fällt weitere -9.00% und auch unser DAX gibt sich den Bären mit -11.15% geschlagen. Entsprechend blutig sieht es auch in meinen Depots aus mit insgesamt -71.370,41 EUR Verlust. Das Gesamtportfolio fällt auf 356.454,27 EUR. Autsch! Depot 1 (Investmentdepot Buy & Hold) Unverändert ist auch im Juni ...

