Tatsächlich war die Illusion von Anfang an verfehlt, ein Flug sei im Aufwand vergleichbar mit einer Bahnreise, und demnach zum selben Preis zu haben. Die Ticketpreise werden das künftig wieder abbilden - was kein Zeichen von Krise, sondern von Normalität ist. Mehr noch: Für den Klimaschutz muss die Politik sogar anstreben, dass der CO2-Ausstoß auch über eine Bepreisung gesenkt wird. Das Chaos an den Flughäfen wird also eines Tages wieder abnehmen - aber auch, weil die Zeit der Billigflüge enden und so die Nachfrage sinken wird.



