Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Sonstiges

FUSE-AI unterstützt deutsche Apotheken in der Digitalisierung



04.07.2022 / 07:01



Die Projektgesellschaft FUSE-AI von Xlife Sciences (SIX: XLS) ist von den Apothekenverbänden und -vereinen aller 16 deutscher Bundesländer als strategische Partnerin im Bereich der Digitalisierung ernannt worden. FUSE-AI und der sich im Besitz dieser Verbände und -vereine befindlichen Dienstleisters GEDISA (Gesellschaft für digitale Services der Apotheken) haben dazu eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit vereinbart. Innerhalb dieser Kooperation sollen auf Basis der Künstlichen Intelligenz (KI) verschiedene Leistungen konzeptioniert und entwickelt werden, die zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität im Apothekensektor führen. Zu diesen Leistungen zählen beispielsweise Analysetools - insbesondere im Kontext der frühzeitigen Erkennung und Beseitigung von Lieferengpässen - aber auch unterstützende Systeme im Rahmen der vielfältigen Dienstleistungsangebote an den physischen Apotheken-Verkaufspunkten. Matthias Steffen, CEO von FUSE-AI, sagt: «Wir freuen uns, dass wir die Teams in den Vor-Ort-Apotheken bei den digitalen Arbeitsabläufen unterstützen dürfen und damit aktiv zur Verbesserung der Versorgungsqualität mit Medikamenten beitragen können. Hierzu stellen wir GEDISA unser bewährtes und seit vier Jahren kontinuierlich verfeinertes KI-Basissystem zur Verfügung und liefern damit die Basis für die von uns zu entwickelnden, KI-gestützten Software-Lösungen.» Sören Friedrich, Geschäftsführer von GEDISA, kommentiert: «Der Leitgedanke der FUSE-AI besteht darin, Medizinerinnen und Medizinern über den Einsatz von KI eine zweite Meinung in der Diagnose anzubieten, um die medizinische Qualität der ärztlichen Leistung zu erhöhen. Der Anspruch der GEDISA an die Kooperation ist die Nutzung und Umsetzung dieser Erfahrungen im Sinne der Apothekerinnen und Apotheker.» Finanzkalender Zürcher Kapitalmarkt Konferenz 2022 15. September 2022 Investora 2022 Konferenz Zurich 21./22. September 2022 Halbjahresbericht 2022 28. September 2022 Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zürich Telefon: +41 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 WKN: A2PK6Z Börse: SIX Swiss Exchange, Zürich Über Xlife Sciences AG: Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten und unterstützt Forscher und Unternehmer bei der Positionierung, Strukturierung, Entwicklung und Realisierung ihrer Konzepte. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept Phase. Im Anschluss fokussiert sich die Xlife Sciences AG auf die Auslizenzierung oder den Verkauf der Unternehmung, manchmal auch in Kombination mit einer strategischen Partnerschaft. Das Unternehmen ermöglicht seinen Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch) Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

