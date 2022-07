Am 29. Juni hatten wir im RuMaS Express-Service getitelt: "Commerzbank: Die Trading-Chance kommt - so oder so!" Der genannte Einstiegskurs für einen Short-Trade wurde bereits am Donnerstag erreicht und wie man am Chart unschwer erkennen kann, war das auch gut so. Die Commerzbank-Aktie ISIN: DE000CBK1001 hatte am 21. Juni ein Hoch mit einem Kurs von 8,642 Euro notiert und danach ging es steil nach unten. In unserer Stellungnahme vom letzten Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...