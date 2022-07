DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Niedrigere Anleihezinsen stützen in Tokio

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zu Wochenbeginn lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen. Konjunktursorgen beherrschen unverändert den Markt, auch wenn die zuletzt gesunkenen Anleiherenditen hier und da stützend wirken. Anleger warten das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Juni ab, das am Mittwoch veröffentlicht wird. Am Freitag folgt dann der US-Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat. Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent nach oben. Niedrigere Marktzinsen verhelfen hier Technik- und Autowerten zu Kursgewinnen, bremsen aber die Kurse von Versicherern. Unter den Einzelwerten gewinnen Softbank Group rund 3 Prozent und Subaru 2,9 Prozent. KDDI verbilligen sich um 1,6 Prozent, nachdem das Telekommunikationsunternehmen einen landesweiten Ausfall seines Mobildienstes gemeldet hat.

Deutlich im Plus zeigt sich die australische Börse, wo der S&P/ASX-200 um 1,3 Prozent zulegt. Beobachter sprechen von einer Gegenbewegung auf die Verluste der Vorwoche. Ansonsten warteten die Anleger auf den Zinsentscheid der australischen Notenbank am Dienstag, heißt es. Am Markt herrsche die Überzeugung vor, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen abermals erhöhen werde, um der hohen Inflation Einhalt zu gebieten.

Gut behauptet zeigt sich derweil der Aktienmarkt in Schanghai. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index nach dem langen Feiertagswochenende um 0,6 Prozent nach.

In Seoul hat der Kospi anfängliche Gewinne abgegeben und liegt nun 1,1 Prozent im Minus. SK Bioscience profitierten nur anfangs von der Zulassung des Covid-19-Impfstoffs der Gesellschaft in Südkorea. Die Aktien geben aktuell um 0,1 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.622,50 +1,3% -11,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.090,51 +0,6% -9,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.280,49 -1,1% -23,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.392,22 +0,1% -6,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.730,54 -0,6% -6,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.122,59 +0,9% -1,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.440,09 -0,7% -7,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0428 +0,0% 1,0423 1,0435 -8,3% EUR/JPY 140,91 -0,1% 140,99 140,91 +7,7% EUR/GBP 0,8624 +0,1% 0,8615 0,8627 +2,6% GBP/USD 1,2093 -0,1% 1,2102 1,2095 -10,6% USD/JPY 135,13 -0,1% 135,26 135,02 +17,4% USD/KRW 1.298,93 +0,8% 1.298,93 1.299,07 +9,3% USD/CNY 6,7015 +0,0% 6,7015 6,7064 +5,4% USD/CNH 6,6941 -0,1% 6,6994 6,7168 +5,3% USD/HKD 7,8466 -0,0% 7,8468 7,8479 +0,7% AUD/USD 0,6809 -0,1% 0,6813 0,6807 -6,2% NZD/USD 0,6204 -0,0% 0,6204 0,6177 -9,1% Bitcoin BTC/USD 19.099,86 -0,9% 19.279,16 19.429,04 -58,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,19 108,43 -0,2% -0,24 +49,9% Brent/ICE 111,42 111,63 -0,2% -0,21 +48,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,59 1.811,10 +0,0% +0,49 -1,0% Silber (Spot) 19,88 19,88 +0,0% +0,00 -14,7% Platin (Spot) 889,00 888,00 +0,1% +1,00 -8,4% Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,3% -0,01 -18,8% YTD zu Vortagsschluss ===

