Es sind Aussagen, die man von ihm kaum erwartet hätte. Für Ryanair-Chef Michael O'Leary ist Fliegen zu billig für das, was es ist. Im Interview mit der Financial Times erklärte er: "Ich finde es absurd, dass jedes Mal, wenn ich nach London-Stansted fliege, die Zugreise ins Londoner Zentrum teurer ist als das Flugticket."Er geht daher davon aus, dass sich die Ticketpreise in den nächsten fünf Jahren verteuern werden. So erhöht auch Ryanair nun allmählich die Preise. O'Leary sprach davon, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...