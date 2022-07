DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen und der Anleihemarkt wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Auf Initiative von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) findet am Montag im Bundeskanzleramt eine konzertierte Aktion gemeinsam mit Vertretern der Arbeitgeber, der Gewerkschaften und der Politik statt (14.00 Uhr). Es handelt sich nach Regierungsangaben um die Auftaktsitzung zu einem längeren Prozess, in dem Lösungen für die derzeit hohen Preissteigerungen und Belastungen für die Bundesbürger gefunden werden sollen. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet. Teilnehmen wollen neben Scholz diverse Kabinettsmitglieder sowie Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Nach Angaben der Bundesregierung geht es zunächst darum, sich eine "generelle Sicht auf die Lage" zu verschaffen. Ziel sei es, reale Einkommensverluste zu verhindern oder abzumildern und gleichzeitig das Risiko einer Preisspirale zu verhindern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

USU Software 0,50 EUR Helma Eigenheimbau 1,72 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Mai Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt zuvor: +3,5 Mrd Euro Export kalender- und saisonbereinigt zuvor: +4,4% gg Vm Import kalender- und saisonbereinigt zuvor: +3,1% gg Vm 10:30 Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli - CH 08:30 Verbraucherpreise Juni zuvor: +0,7% gg Vm/+2,9% gg Vj - EU 11:00 Erzeugerpreise Mai Eurozone zuvor: +1,2% gg Vm/+37,2% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.836,00 -0,5% E-Mini-Future S&P-500 3.800,75 -0,7% E-Mini-Future Nsdq-100 11.519,50 -0,8% Nikkei-225 26.057,90 +0,5% Schanghai-Composite 3.392,22 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 150,43 -22 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 12.813,03 +0,2% DAX-Future 12.900,00 +0,8% XDAX 12.919,24 +0,8% MDAX 25.837,25 +0,1% TecDAX 2.894,52 +0,3% EuroStoxx50 3.448,31 -0,2% Stoxx50 3.441,26 -0,3% Dow-Jones 31.097,26 +1,0% S&P-500-Index 3.825,33 +1,1% Nasdaq-Comp. 11.127,85 +0,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 150,65% +189

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Auftakt in die neue Woche. Damit werden DAX und Euro-Stoxx-50 deutlich unter den Ständen berechnet, die sie am Freitag im Späthandel angesteuert hatten. "Die US-Index-Futures fallen, die asiatischen Börsen fallen unter die Tageshochs zurück oder sind sogar ins Minus gerutscht, und die Rohstoffpreise geben ebenfalls weiter nach", so ein Händler. "Alle Erholungsansätze bleiben fragil, solange sich die Rezessionsszenarien nicht auflösen", sagt er. Trotzdem gelten Erholungsansätze auch weiterhin als möglich. Die Umsätze dürften am Montag dünn bleiben, vor allem auch wegen des Nationalfeiertags in den USA. "Damit sind stärkere Kursausschläge wahrscheinlich und Überraschungen möglich", so der Händler. Auf der Oberseite gilt der Bereich um 12.920 aus technischer Sicht als erster Widerstand. Auf der Unterseite gilt der DAX um 12.620 als stärker unterstützt.

RÜCKBLICK: Uneinheitlich - Im Handel wurde dem Stabilisierungsansatz keine große Bedeutung beigemessen. "Die Rezessionssorgen haben den Markt voll im Griff", so ein Marktteilnehmer. Ein im Juni erneut stärker als erwartet zugenommener Preisdruck in Europa belastete nicht. Der Grund dürfte darin liegen, dass die zunehmenden Rezessionsrisiken dafür sprechen, dass die Notenbanken gezwungen sein könnten, schon bald einen moderateren geldpolitischen Kurs einzuschlagen. Bei den Stoxx-Branchenindizes hatte der Technologie-Sektor (-2,0%) die rote Laterne. Dazu trugen vor allem sehr schwache Kurse von Halbleiteraktien bei, nachdem in den USA Micron Technology in ihrem Ausblick von einer schwächelnden Nachfrage sprach. Infineon und ASML verloren bis zu 5,4 Prozent und STMicro 3,0 Prozent. Nach starken Drittquartalszahlen legten Sodexo um 4,1 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Versorger zogen gegen den Trend stark an. Im Handel wurde auf einen Reuters-Bericht verwiesen. Danach könnten die gestiegenen Gas-Preise in einem neuen Verfahren über eine Umlage auf alle Verbraucher gleichmäßig verteilt werden. Ein entsprechender Gesetzesentwurf sehe die Möglichkeit einer Umlage auf alle Kunden vor, wie aus einem Reuters vorliegenden Papier hervorgeht. Eon gewannen 2,4 Prozent, RWE 5,2 Prozent und Uniper stiegen um 10,3 Prozent. Ein schwacher Ausblick von Micron drückte auf die Chipwerte. Für Infineon ging es um 3,5 Prozent nach unten. Airbus gewannen hingegen 3,0 Prozent, stützend wirkte hier der Erhalt von Aufträgen für insgesamt 292 Flugzeuge aus der A320-Familie aus China. Vergleichsweise gelassen wurde die Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf die Tochter Siemens Energy (+1,7%) durch Siemens (-1,1%) gesehen. Das sei zunächst eine rein buchhalterische Geschichte, die nicht liquiditätswirksam sei, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aufschläge waren breit gestreut. Commerzbank kletterten mit 1,7 Prozent etwas stärker als der Markt. Die Bank kommt mit dem Abbau von 10.000 Stellen schneller voran als geplant, wie sie nach Xetra-Schluss mitteilte. "Der Kurs lief mit dem Gesamtmarkt nach oben, ob die Aufschläge auf diese Nachricht zurückzuführen sind, lässt sich schwer beurteilen", so der Marktteilnehmer. Deutsche Bank wurden 1 Prozent fester getaxt. Die US-Absatzzahlen deutscher Automobilhersteller hätten keine Rolle gespielt, so der Händler weiter.

USA - AKTIEN

Fester - Nach den Vortagesverlusten und dem düstersten Aktienhalbjahr seit 1970 haben Anleger an der Wall Street am Freitag wieder etwas Mut gefasst. Vor dem verlängerten Wochenende interpretierten Anleger eher mäßige Daten positiv für den Aktienmarkt. Denn diese könnten die Fed im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation von einer allzu forschen Gangart bei der geldpolitischen Straffung abbringen, so die gängige Spekulation. Doch wollten Händler nicht von einer Trendwende sprechen. Aktuelle Daten zeigten zwar noch keine Anzeichen einer Rezession, aber gleichwohl eine Verlangsamung des Wachstums. Ein schwacher Ausblick von Micron drückte den Halbleitersektor um 3,5 Prozent, der damit das Branchenschlusslicht bildete. Die Aktie rutschte um 2,9 Prozent ab. Der Halbleiterhersteller hatte zwar kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vermeldet, jedoch einen enttäuschenden Ausblick geliefert. GM stiegen um 1,4 Prozent - trotz einer Gewinnwarnung für das zweite Quartal. Händler erklärten die Aufschläge mit der bekräftigten Jahresprognose. Kohl's knickten um 19,6 Prozent ein. Laut CNBC sind die Gespräche über eine Übernahme durch die Franchise Group beendet worden.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,83 -12,7 2,96 210,3 5 Jahre 2,88 -15,4 3,04 162,4 7 Jahre 2,93 -14,4 3,07 149,0 10 Jahre 2,89 -11,9 3,01 138,2 30 Jahre 3,12 -6,8 3,18 121,6

Wie schlecht die Stimmung an den Finanzmärkten war, ließ sich am Rentenmarkt ablesen, der deutlich zulegte. Die nicht überzeugenden Konjunkturdaten dämpften die Zinserhöhungsfantasien, die Renditen gaben kräftig nach und verbuchten die höchsten Wochenverluste seit vier Monaten. Händler sprachen von erkennbaren Rezessionssorgen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 18:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0427 +0,0% 1,0423 1,0407 -8,3% EUR/JPY 140,86 -0,1% 140,99 140,79 +7,6% EUR/CHF 1,0003 -0,1% 1,0413 1,0015 -3,6% EUR/GBP 0,8622 +0,1% 0,8615 0,8628 +2,6% USD/JPY 135,10 -0,1% 135,26 135,29 +17,4% GBP/USD 1,2093 -0,1% 1,2102 1,2062 -10,6% USD/CNH 6,6920 -0,1% 6,6994 6,7018 +5,3% Bitcoin BTC/USD 19.105,68 -0,9% 19.279,16 19.389,60 -58,7%

Der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu - der Greenback war gesucht als vermeintlich sicherer Hafen angesichts der trüben Konjunkturaussichten. Der Euro blieb zum Dollar schwächer, erholte sich aber von den Tagestiefs. Insgesamt fiel die Marktreaktion auf die einmal mehr gestiegene Inflationsrate der Eurozone verhalten aus. Die Erwartung einer Straffung der Geldpolitik durch die EZB scheine bereits sehr gefestigt zu sein, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,26 108,43 -0,2% -0,17 +50,0% Brent/ICE 111,34 111,63 -0,3% -0,29 +48,6% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 0,00 147,50 0% 0,00 +50,2%

Die Ölpreise erholten sich von den jüngsten Abgaben. Hier ging es um bis zu 2,4 Prozent nach oben. Niedrige Investitionen in die Exploration und heruntergefahrene Raffinerien während der Coronapandemie hätten das Angebot ins besondere bei Kraftstoffen verknappt. Die geopolitischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den Russland-Sanktionen verschärften die Lage, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,22 1.811,10 +0,1% +1,12 -1,0% Silber (Spot) 19,89 19,88 +0,0% +0,01 -14,7% Platin (Spot) 889,50 888,00 +0,2% +1,50 -8,4% Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,2% -0,01 -18,7%

Gold erholte sich mit den gesunkenen Marktzinsen von den Tagestiefs und zeigte sich auf Tagessicht wenig verändert. Unter der Marke von 1.800 US-Dollar je Feinunze seien Käufer aufgetreten, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Beitrittskandidaten Ukraine zu einem verstärkten Kampf gegen die Korruption aufgerufen. Durch die bereits erlassenen Reformen und die Errichtung von Institutionen habe die Ukraine "eine beeindruckende Anti-Korruptions-Maschinerie" geschaffen, sagte sie am Freitag in einer per Video ins ukrainische Parlament übertragenen Rede. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach seinerseits von einem neuen gemeinsamen Kapitel für die EU und den Beitrittskandidaten. Die Ukraine wolle den Weg in die EU schnell beschreiten.

GASLIEFERUNGEN

Die norwegische Regierung geht davon aus, spätestens ab 2024 noch mehr Gas nach Deutschland liefern zu können. "Unternehmen prüfen jetzt Projekte, um ihre Gaslieferungen ab 2024 und 2025 erhöhen zu können", sagt Terje Aasland, Norwegens Öl- und Energieminister der Wirtschaftswoche. Dabei bemühe sich die Regierung bei Anfragen, die auf eine Kapazitätserweiterung abzielten, Genehmigungen zu erteilen.

HENKEL

hat bereits 50 Interessenten, die sein Russland-Geschäft ganz oder teilweise kaufen wollen. "Die möglichen Käufer sind sowohl aus Russland wie aus anderen Ländern", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der Rheinischen Post. "Wir prüfen nun alle Optionen eingehend und wollen den Verkauf bis Ende des Jahres abgeschlossen haben."

COMMERZBANK

- kommt mit dem Abbau von 10.000 Stellen schneller voran als geplant und setzt dabei auf Altersteilzeit und andere sozialverträgliche Regeln für ausscheidungswillige Mitarbeiter. "Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende mit dem allergrößten Teil der betroffenen Mitarbeiter entsprechende Vereinbarungen getroffen haben", sagte Vorstandschef Manfred Knof der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). "Stand Mitte Juni haben wir schon fast 7.000 einzelvertragliche Lösungen." Die Bank hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2024 brutto rund 10.000 Stellen abzubauen.

- verspricht ein Ende der Strafzinsen, sobald die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli Ernst macht mit der Zinswende. "Sobald die EZB handelt, werden wir das Verwahrentgelt anpassen", kündigte Bettina Orlopp, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende in einem Interview mit Focus Money an.

PORSCHE

will sich von einem möglichen Verbrenner-Aus im Jahr 2035 nicht von Bau weiterer Verbrennungsmotoren abbringen lassen. "Porsche setzt auf ein Doppel-E: E-Mobilität und eFuels. Die E-Mobilität hat für uns höchste Priorität", sagte Porsche-Chef Oliver Blume der Bild am Sonntag. "Gleichzeitig bauen wir weiter moderne Verbrenner-Motoren."

FACEBOOK

Mark Zuckerberg hat sich mit einer verschreckenden Botschaft an die Mitarbeiter von Meta Platforms gewandt. Das Unternehmen stehe vor einem der "schlimmsten Abschwünge, die wir in der jüngeren Geschichte erlebt haben", der ein Herunterfahren von Einstellungen und Ressourcen erforderlich machen werde. Die düstere wirtschaftliche Warnung wurde laut einem Bericht der New York Times während einer internen Videokonferenz am Donnerstag für die 77.800 Mitarbeiter der Facebook-Mutter ausgesprochen.

TESLA

Die Fahrzeugauslieferungen von Tesla sind zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Hintergrund sind ein längerer Produktionsstillstand in China, Unterbrechungen in der Lieferkette und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Eröffnung zweier neuer Fabriken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.