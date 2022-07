Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich am Freitag nach schwachem Start noch ins Plus gerettet. Der DAX schloss knapp über der Marke von 12.800 Punkten. die Wochenbilanz ist allerdings schlecht. Der DAX gab in der vergangenen Woche rund 2,4 Prozent ab. Marktidee: RWE Die Aktie von RWW hatte im Mai ein Mehrjahreshoch markiert. Seitdem befindet sich das Papier im Korrekturmodus. Am Freitag ging es dann dank mehrerer Analystenstudien dynamisch nach oben. Der Kurs eroberte die wichtige 200-Tage-Linie zurück. Damit rücken jetzt zwei weitere Zielzonen auf der Oberseite in den Fokus. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf