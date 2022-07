Die vorige Woche brachte an den globalen Börsen kaum positive Impulse. Der DAX müht sich über dem Pivot-Tief von März dieses Jahres und die US-Indizes gaben erneut einiges von ihrer Stärke ab. Momentan gibt es exakt zwei Szenarien, welche sich in den kommenden Tagen entwickeln könnten. Welche das sind, erfahren Sie in der aktuellen Videoanalyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...