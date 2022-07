Seoul, Korea (ots/PRNewswire) -Die Kokam Limited Company, ein globaler Anbieter innovativer Lithium-Ionen-Akkulösungen und hundertprozentige Tochtergesellschaft von SolarEdge Technologies, Inc., hat bekannt gegeben, dass sein flüssigkeitsgekühltes Offshore-Akkusystem (KOL) eine DNV-Zertifizierung gemäß den veränderten Regeln aus dem Jahr 2021 erlangt hat. Das Qualitätssiegel garantiert die Einhaltung strenger Industriestandards, beruht auf überarbeiteten Testverfahren und bescheinigt die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Lithium-Ionen-Akkumulatoren.Die KOL-Akkulösung ermöglicht es kommerziellen Schiffen und Offshore-Anlagen, Treibstoff einzusparen und die Lebensdauer von Verbrennungsmotoren oder Generatoren zu verlängern. Das KOL hat erfolgreich Brandausbreitungstests der Norm IP 56 bestanden und wurde so entwickelt, dass die Ausbreitung von Zelle zu Zelle verhindert wird, falls es in einer bestimmten Zelle zu einer thermischen Instabilität aufgrund von Zweckentfremdung und/oder Fehlanwendung kommt."Die KOL-Akkulösung, die nun von DNV zertifiziert ist, besteht aus mehreren KOL-Akkumodulen, die so konfiguriert sind, dass sie allen Anforderungen an Spannung, Energiekapazität oder Momentanleistung gerecht werden können. Aufgrund ihrer Flexibilität und geringen Größe kann die KOL-Akkulösung auch an engen Orten eingesetzt werden. KOL ist eine geeignete und zuverlässige Energiequelle für lang andauernde Arbeiten, während die hervorragende Abgabeleistung dafür sorgt, dass das System auch eine ideale Stromquelle für Motoranlasser ist", so Ike Hong, der CMO von Kokam.Weitere Informationen finden Sie unter kokam.comÜber Kokam:Kokam ist ein globaler Marktführer bei der Produktion von hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus und modernen Lösungen für Energiespeicher-Systeme (Energy Storage Systems). Mit seiner patentierten Zellfertigungstechnologie bietet Kokam Energielösungen, die sich durch höhere Qualität, Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit auszeichnen. Kokam hat sich Fragen der Energiespeicherung verschrieben und entwickelt maßgeschneiderte Zelltechnologien für die anspruchsvollsten Energiespeicher-Anwendungen sowie Lösungen, die auf die vielseitigen Kapazitätsanforderungen von Kunden eingehen. Heute werden Kokams hochmoderne Akku-Lösungen überall auf der Welt und in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles), Energiespeicher-Systeme, Schifffahrt sowie unterbrechungsfreie Stromversorgung (Uninterrupted Power Supply). Kokam ist ein Tochterunternehmen von SolarEdge, einem NASDAQ-börsennotierten Unternehmen, das weltweit führend im Bereich Smart Energy ist. Online ist Kokam unter kokam.com zu finden.kokam_marketing@kokam.comAnsprechpartner:Kokamkokam_marketing@kokam.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1852348/KOL_Main_SNS.jpgOriginal-Content von: Kokam Limited Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164131/5263885