BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der hohen Inflation warnt der Deutsche Städte- und Gemeindebund die Kommunen davor, die Belastungen für Autofahrer weiter zu erhöhen, etwa durch Parkgebühren. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Bild"-Zeitung (Montag): "Im Hinblick auf die hohe Inflation und die explodierenden Energiepreise ist eine Erhöhung von Abgaben und Gebühren im Zweifel kontraproduktiv."

Konkret nannte Landsberg die Anhebung von Parkgebühren, wie sie einige Städte umsetzen und es in Berlin geplant ist. Dies löse nicht die Finanzprobleme der Kommunen. "Oftmals werden die Gebühren erhöht, um die Verkehrswende voranzubringen und den Individualverkehr zu reduzieren. Dieses Ziel wird oftmals nicht erreicht", mahnte Landsberg. "Die Kommunen sollten auch bedenken, dass viele gerade ältere Leute insbesondere im Winter und unter Corona-Bedingungen nur mit dem eigenen Auto in die Stadt kommen können."

In Berlin sollen die Parkgebühren zum ersten Mal seit fast 20 Jahren angehoben werden. Anders als in vielen europäischen Großstädten ist es in der Hauptstadt auch in vielen Innenstadt-Kiezen möglich, das eigene Auto kostenlos auf der Straße abzustellen./and/DP/stk