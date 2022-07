Für den DAX dürfte es mit Kursgewinnen in die neue Woche gehen. Knapp 30 Minuten vor dem Xetra-Start am Montag signalisiert der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,59 Prozent auf 12.888 Punkte. Am vergangenen Donnerstag war das Börsenbarometer mit 12.618 Punkten auf den tiefsten Stand seit März gefallen, hat sich seither aber etwas gefangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,5 Prozent höher erwartet. Die Wall Street war erholt ins lange Wochenende gegangen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...