Die Produktion des neuen BMW 7er und i7 startet - Aussichtsreiche Aktien mit dem Trendkompass finden

Der Konzern startet die Produktion des ersten BMW i7, der bereits kommenden Herbst ausgeliefert werden soll. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Der in München ansässige Autobauer beginnt die Serienproduktion der 7er Limousine und bringt erstmals auch eine Elektrovariante auf den Markt. Dadurch setzt BMW neue und besonders nachhaltige Maßstäbe im Luxussegment. Besonders herausfordern möchte BMW seinen Konkurrenten Mercedes, dessen ikonische S-Klasse noch nicht gänzlich auf ein Elektromodell setzt. Bereits ab Herbst soll das Modell vom größten BMW Werk Europas in Dingolfing an Kunden in aller Welt ausgeliefert werden. Wichtigster Absatzmarkt sei China, die USA und der Heimatmarkt Deutschland. Laut BMW sprechen viele Faktoren für den Standort in Dingolfing, an dem letztes Jahr bereits 245.000 Autos vom Band liefen. Darüber hinaus ist Dingolfing BMWs größte Fabrik Europas und beschäftigt knapp 2300 Mitarbeiter mit zugleich großer Perspektive in der E-Mobilität.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



