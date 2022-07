Wie das digitale Versicherungsunternehmen wefox mitteilt, hat es als erstes deutsches InsurTech den Meilenstein von zwei Millionen Kunden erreicht. Besonders das indirekte Vertriebsmodell des Digitalversicherers habe das Wachstum des Unternehmens beschleunigt, wie es in der Presseinformation weiter heißt. Dazu zählen Berater, Makler und Affinity-Partner, die neben der hauseigenen Versicherungsprodukte der wefox Insurance AG auch individuelle Produkte von Drittanbietern an Kunden in Deutschland, ...

