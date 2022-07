In die besten Aktien investiert man gerne. Aber, mal Hand auf's Herz, was heißt das eigentlich für dich? Geht es um Aktien, die immer steigen? Oder etwa um gute Geschäftsmodelle, auch wenn die Aktienkursperformance vielleicht mal etwas durchwachsener ist? Wir erkennen direkt anhand dieser grundsätzlichen Fragestellung, dass es nicht immer einfach ist, die besten Aktien zu finden. Geschweige denn, in sie zu investieren. Überlegen wir jedoch weiter, was es wirklich ausmacht, diesem Ansatz zu folgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...