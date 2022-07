Wien (ots) -Welche ökonomischen Folgen hat der Ukraine-Krieg? Direktor Mario Holzner präsentiert die neue wiiw-Sommerprognose für 23 Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas.Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Online-Pressegespräch ein!Für den Teilnahme-Link registrieren Sie sich bitte hier (https://rb.gy/gjnknw): https://rb.gy/gjnknwIm Mittelpunkt unserer Prognose für 23 Länder (https://wiiw.ac.at/countries.html) (u.a. Ukraine u. Russland) stehen folgende Fragen:- Wie stark wird der dauerhafte Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise sein?- Könnte es zu einer Energieknappheit im Winter und einer globalen Nahrungsmittelkrise kommen?- Welche Länder der Region trifft die hohe Inflation am stärksten?- Wie sehr treffen die Lieferketten-Probleme und der Rückgang der Auslandsnachfrage die Industrie in Mittel-, Ost- und Südosteuropa?- Wird der Dienstleistungssektor von den Lockerungen der COVID-19-Beschränkungen profitieren?- Werden die global steigenden Zinsen in der Region zu einer Straffung der Geldpolitik und einer restriktiveren Kreditvergabe führen?- Könnte es zu weiteren Restriktionen bei den Energieexporten nach Deutschland kommen?Ihr Gesprächspartner:- Dr. Mario Holzner (https://wiiw.ac.at/mario-holzner-s-6.html), Direktor des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)Zeit: Mittwoch, 6. Juli 2022 - 10:00 UhrOrt: Online via DemioFür den Teilnahme-Link registrieren Sie sich bitte hier: (https://rb.gy/gjnknw)https://rb.gy/gjnknwWir freuen uns auf Sie!Pressekontakt:Andreas KnappCommunications ManagerTel. +43 680 13 42 785knapp@wiiw.ac.atOriginal-Content von: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148268/5263995