Linz (www.anleihencheck.de) - Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent ist mittlerweile schon weit überschritten , so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Freitag habe das Statistikamt Eurostat die aktuellen Inflationszahlen im Euroraum veröffentlicht. Die Verbraucherpreise seien im Juni um 8,6% (YoY) in die Höhe geklettert. Im Mai seien es noch 8,1% (YoY) gewesen. Die Rekordinflation in der Eurozone spiegele die Materialknappheit, Lieferkettenprobleme und den enormen Anstieg der Energiepreise durch den Ukrainekrieg wider. Im Vergleich zum Vorjahr seien diese heuer im Juni um 41,9% gestiegen. Die deutsche Bundesregierung habe zum Beispiel versucht, durch die Einführung eines Neun-EuroTickets für Juni, Juli und August und Tankrabatte eine kurze Verschnaufpause zu kreieren. Die EZB, deren erste Aufgabe es sei, für Preisstabilität zu sorgen, werde voraussichtlich im Juli ihren Leitzinssatz um 0,25% anheben. Viele Marktexperten würden diesen Schritt für zu defensiv halten und würden einen höheren Schritt von 0,50% wünschen. Die hohe Inflation bringe Konjunkturrisiken mit sich, da die Realeinkommen starke Verluste erleiden würden. (04.07.2022/alc/a/a) ...

