Der Aktienumsatz an der Wiener Börse lag im 1. Haljahr 2022 mit insgesamt 42,79 Mrd. Euro um 10 Prozent über dem Vorjahr. Insgesamt 80 Prozent des Volumens stammt von internationalen Handelshäusern. An einem durchschnittlichen Handelstag wurden im ersten Halbjahr 340 Mio. Euro umgesetzt. Die Tage 31. Mai (1,12 Mrd. Euro), 28. Februar (911 Mio. Euro) und 18. März (870 Mio. Euro) waren die stärksten Handelstage. Um die Handelsqualität in Wien nachhaltig zu stärken, führte die Wiener Börse im zweiten Quartal das "Best Bid and Offer" Liquiditätsmodell im prime market ein und orientiert sich damit an internationalen Standards. "Wir befinden uns in einer Phase der Transformation. Erfolgreiches Unternehmertum ist ein Anker ...

