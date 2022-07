Frankfurt (ots) -Für 2022 ist die Management- und Technologieberatung weiter auf Wachstumskurs und meldet neben erheblichen Neueinstellungen auch Portfolio-Erweiterungen.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihre Führungsriege in Deutschland um sechs Partner erweitert. Fünf wurden intern befördert, ein Partner kam von extern zu BearingPoint. Damit bekräftigt BearingPoint die starken Wachstumsambitionen für seinen größten Beratungsmarkt. Bereits im letzten Jahr ist BearingPoint in Deutschland um 21 Prozent gewachsen. Neben den Partnerernennungen meldet BearingPoint erhebliche Neueinstellungen. Bis Ende Juni wurden in Deutschland bereits 337 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Zukäufe und erhöhte Investitionen in die Eigenproduktentwicklung tragen zur Stärkung der drei Geschäftsbereiche Consulting, Products und Capital bei.Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr über die Verstärkung unserer Partnergruppe und die daraus resultierende geschäftliche Weiterentwicklung. Mit dem Schub, den uns ihre Expertise und Erfahrung geben, können wir wichtige Impulse für unsere Kunden setzen. Die neuen Partner repräsentieren unsere Werte und agieren als vertrauensvolle Berater bei strategischen und operativen Fragestellungen unserer Kunden. In 2022 sind wir weiter auf Wachstumskurs und planen neben erheblichen Neueinstellungen auch Erweiterungen in unserem Portfolio."Die neuen Partner in Deutschland auf einen Blick:Thomas Ertl (https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-team/unsere-experten/thomas-ertl/)Standort: MünchenBei BearingPoint seit: 2011Ausbildung: Diplom in European Business StudiesGeschäftsfokus: Banking & Capital Markets / Finance & Risk / CFO- und CRO-Transformationen"Ich freue mich darauf, unsere Kunden bei ihrem Transformationsprozess hin zu Fit-For-Purpose Banksteuerungsarchitekturen mit innovativem Thought Leadership zu unterstützen."Sven GehrmannStandort: BerlinBei BearingPoint seit: 2011Ausbildung: Master in Betriebswirtschaft und Corporate ManagementGeschäftsfokus: Automotive & Industrial Manufacturing / Operations / Sales, After-Sales-Service und Maintenance"Mein Fokus liegt auf der Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der geschäftsgetriebenen digitalen Transformation. Als Partner in unserem Automotive & Industrial Manufacturing-Segment setze ich mich dafür ein, unsere Kunden in allen Aspekten des Vertriebs, des Kundendienstes und der Instandhaltung zu beraten, um die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum zu stärken."Julius Hafer (https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-team/unsere-experten/julius-hafer/)Standort: FrankfurtBei BearingPoint seit: 2011Ausbildung: ESCP, EBS Universität, Hochschule St. Gallen - Master in ManagementGeschäftsfokus: Telecommunications / Customer & Growth / Connectivity und Telekommunikationsnetze, Visual Analytics."Telekommunikationsnetze sind das Rückgrat der digitalen Transformation. Gemeinsam mit dem Team möchte ich unseren Kunden helfen, den Netzausbau - insbesondere Glasfaser und 5G - zu beschleunigen, die Leistung der Bestandsnetze zu erhöhen und sich zu daten- und konnektivitätszentrierten Organisationen zu entwickeln."Christina Kondziella (https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-team/unsere-experten/christina-kondziella/)Standort: BerlinBei BearingPoint seit: 2007Ausbildung: Diplom in Verwaltungswissenschaften (FH)Geschäftsfokus: Cross-Segment / Finance & Risk / SAP-Transformation mit Schwerpunkt auf Finanzintegration und Unternehmenssteuerung"Meine Leidenschaft ist es, unsere Kunden durch die Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation zu führen, gemeinsam mit ihnen ihre betriebswirtschaftlichen Modelle digital zu gestalten und ihnen zu helfen, immer einen Schritt voraus zu sein. Ich setze mich dafür ein, BearingPoints Wahrnehmung am Markt als kompetenter Partner für große und komplexe Transformationsprojekte im Bereich S/4HANA zu stärken."Nicolas LöweStandort: MünchenBei BearingPoint seit: 2002Ausbildung: Diplom Wirtschaftsingenieur (FH)Geschäftsfokus: Automotive & Industrial Manufacturing / Technology / Digitale Transformation"Ich stehe für die digitale Transformation im Segment Automotive & Industrial Manufacturing. Hierbei bereite ich die digitale Transformation vor und begleite unsere Kunden über die gesamte Strecke mit Rat und Tat."Olaf SchleichertStandort: BerlinBei BearingPoint seit: 2021Ausbildung: MBA, Harriot Watt University EdinburghGeschäftsfokus: Cross-Segment / Data & Analytics"Ich trage dazu bei, die Analytics-Kompetenz von BearingPoint in Deutschland weiterzuentwickeln. Darüber hinaus konzentriere ich mich auf den Marktansatz des BearingPoint Analytics Institute unter Einbeziehung von Kunden und Wissenschaftlern."Die Fotos sind für redaktionelle Zwecke frei verwendbar. Wir bitten um Quellennachweis: BearingPoint.Hochaufgelöste Fotos können bei alexander.bock@bearingpoint.com angefragt werden.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. 