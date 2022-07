Die Linde GmbH hat die Strabag Property and Facility Services Gruppe (Strabag PFS) mit dem technischen und infrastrukturellen Facility Management für drei Produktionsstandorte in Bayern beauftragt. Die entsprechenden Dienstleistungsverträge wurden für drei Jahre inklusive Verlängerungsoption geschlossen. Vorausgegangen war eine gewerke- und standortbezogene Ausschreibung, die Strabag PFS für sich entscheiden konnte. Zu den vereinbarten Leistungen gehören sämtliche technische Gewerke, insbesondere die Wartung und Instandhaltung aller technischen Anlagen in Unterschleißheim und Nürnberg, sowie zusätzlich die Glas- und Unterhaltsreinigung am Standort Röthenbach.

