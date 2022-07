Die Österreichische Post startet mit Crypto stamp art (CSA) eine neue Produktkategorie, mit der die Post Sammler*innen auf der ganzen Welt erreichen möchte. Muss bei der herkömmlichen Crypto stamp zuerst die physische Briefmarke gekauft werden, um den "digitalen Zwilling" in der Ethereum-Blockchain zu bekommen, steht bei der Crypto stamp art das digitale Sammeln im Vordergrund. Den Startschuss setzt eine moderne Neuinterpretation der Merkur-Zeitungsmarken von 1851. Der dazugehörende Sonderbriefmarkenblock wurde am 1. Juli 2022 verausgabt. Im zweiten Schritt erfolgt am 22. Juli ein Roll-out von digitalen Sammelboxen. Insgesamt 2.500 CSA Mystery Boxen - eine Art digitale Stickerpackung - werden zum Kauf freigeschalten. In dieser rein digital ...

