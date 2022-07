Durch die aktuellen Verwerfungen an den Märkten laden viele Aktien mit vermeintlich günstigen Kursen zum Investieren ein. Gerade viele Shooting-Stars sind massiv unter die Räder gekommen. Doch welche Aktien sind das eigentlich und warum sind sie auf einmal so billig? Von Johann Werther. Achtung Turnaround-Falle Bei allen Werten, die 50, 70 oder sogar 90 Prozent vom All-Time-High verloren haben, juckt es Anlegern oft in den Fingern. Ganz instinktiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...