FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 73 (80) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 540 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2690 (2800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 272 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 670 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 22 (33) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 780 (830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 280 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 140 (160) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1300 (1545) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 220 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 1,30 (1,35) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 640 (800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BOFA CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2420 (2430) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5400 (6000) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 800 (780) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MARKS & SPENCER TARGET TO 185 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 835 (826) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 835 PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 550 (575) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 385 (480) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1480 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 210 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5420 (5730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3800 (3350) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 640 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - NUMIS CUTS ASHMORE GROUP TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 240 (275) PENCE - NUMIS CUTS ASSETCO PLC TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 928 (938) PENCE - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 425 (480) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DUNELM GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 950 (1400) P, - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 325 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 42 (45) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 6800 (7200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 680 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PETS AT HOME TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 280 (330) P, - RBC RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 102 (145) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

