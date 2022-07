Die am Montag geschlossenen US-Börsen und eine vergleichsweise geringe Dichte an Konjunkturdaten lässt auf eine schwankungsarme Woche hoffen. Das Risiko nach unten bleibt aber.Nach einer Serie volatiler und vor allem verlustreicher Handelswochen im Juni könnte der Deutsche Aktienindex in den kommenden Tagen in eine Konsolidierungsphase oberhalb seines März-Tiefs bei 12.438 Punkten übergehen. Dafür ...

