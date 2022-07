DJ CORONA-BLOG/BDI fordert Pandemieplan und warnt vor Mitarbeiterausfall

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

BDI fordert nationalen Pandemieplan und warnt vor Mitarbeiterausfall

Die deutsche Industrie blickt mit großer Sorge auf die Entwicklung der Corona-Pandemie im kommenden Herbst. Nötig sei ein nationaler Pandemieplan mit einheitlichen Maßnahmen für Unternehmen genauso wie für Bürger, so der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Ab dem Herbst bis in den Frühling im kommenden Jahr könnten zudem schlimmstenfalls mehr als 20 Prozent der Arbeitsstunden krankheitsbedingt wegfallen. "Neben der Doppelkrise aus coronabedingten Lieferengpässen und den Folgen des Krieges in der Ukraine drohen hohe Personalausfälle aufgrund der epidemischen Lage, die große Teile der deutschen Wirtschaft schwerwiegend belasten würden", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Für Mitarbeitende, die unter Quarantäne stünden, aber nicht erkrankt seien, sollten rechtssichere Regelungen zum Arbeiten von Zuhause aus geschaffen werden.

