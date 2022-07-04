DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SHIMAO GROUP HLDGS 19/24 XS1953029284 BAW/UFN
SHIMAO GROUP HLDGS 19/26 XS2025575114 BAW/UFN
SHIMAO GR.HL 20/30 REGS XS2198427085 BAW/UFN
SHIMAO GR.HL 21/31 XS2276735326 BAW/UFN
SHIMAO GR.HL 21/27 XS2385392936 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SHIMAO GROUP HLDGS 19/24 XS1953029284 BAW/UFN
SHIMAO GROUP HLDGS 19/26 XS2025575114 BAW/UFN
SHIMAO GR.HL 20/30 REGS XS2198427085 BAW/UFN
SHIMAO GR.HL 21/31 XS2276735326 BAW/UFN
SHIMAO GR.HL 21/27 XS2385392936 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de